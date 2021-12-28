Жена Дугласа Косты показала свои аппетитные формы с отдыха

Наталия Феликс, жена Дугласа Косты. Фото: instagram.com/nathaliafelix

Пока Дуглас Коста играет за "Гремио", его жена Наталия Феликс отправилась отдохнуть на Мальдивы. Девушка опубликовала с пляжа несколько горячих фото, сообщает NUR.KZ.

Экс-полузащитник донецкого "Шахтера", "Баварии" и "Ювентуса" Дуглас Коста женился на модели Наталии Феликс в июне 2021 года.

Это уже второй брак бразильского футболиста: ранее Дуглас Коста был женат на Луизе Рамос, которая родила футболисту дочь.

Феликс — известная бразильская модель. До Дугласа Косты Наталии приписывали роман с форвардом "ПСЖ" Неймаром. Впервые о романе модели с Костой начали писать в сентябре 2019 года, сообщает wtfoot.com.

Наталия Феликс родилась 7 июля 1994 года в Рио-де-Жанейро. Она популярная модель, которая работает с множеством крупных брендов.

Работать моделью Наталия начала в довольно молодом возрасте и быстро получила всемирное признание. Ее 593 тысяч подписчиков в Instagram красноречиво говорят о популярности.

Наталия любит писать в блоге о своем шикарном образе жизни, регулярно летать за границу и пользоваться сверхдорогой косметикой. Она часто делится со своими поклонниками советами по красоте.

Наталия и Дуглас проживают сейчас в самой Бразилии. Однако пара может переехать в Италию, если "Ювентус" решит вернуть футболиста из аренды.

Напомним, Дуглас Коста выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 годы, забив 38 голов в 203 матчах. Позже он играл за "Баварию" и "Ювентус", а сейчас на правах аренды защищает цвета бразильского "Гремио".

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948855-zhena-duglasa-kosty-pokazala-svoi-appetitnye-formy-s-otdyha/