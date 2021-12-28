Эрилнг Холанд заявил, что не горит желанием играть в Англии

Эрлинг Холанд: gettyimages.com

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд огласил свои предпочтения по продолжению карьеры. В первую очередь форвард рассматривает "Реал", пишет Sports.ru со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

"Премьер-лига – это большой шаг для любого футболиста, который хочет стать одним из лучших форвардов мира. Но Холанду не очень нравится Премьер-лига, это не его мечта. Сейчас эта лига неидеальна.

Он предпочитает Ла Лигу, она ему очень нравится. Так что я думаю, что сейчас Ла Лина – это идеальный вариант для него. Или Бундеслига, где он сейчас играет.

Не факт, что он сменит клуб летом. "Боруссия" думает, что правильным шагом для его карьеры стал бы еще один год в Германии.

Я не знаю, что Мино Райола думает об этом. Мне кажется, Райола хочет, чтобы он ушел из "Боруссии", так как после двух лет там ему важно найти новый вызов. Так что я думаю, что Райола попытается найти правильное решение.

"Реал" – это вариант. Даже если они точно подпишут Мбаппе, им бы хотелось иметь нескольких форвардов на будущее. Не знаю, получится ли у них.

В прошлом году "Челси" пытался подписать его, но не получилось, потому что Холанд считает, что "Реал" или "Барселона" станут правильным шагом для него сейчас.

Заполучить его могут только "Реал" или "Барселона", потому что он не пойдет в "Атлетико" или любой другой клуб. Возможно, поэтому он сказал агенту попробовать организовать трансфер в "Реал". Если с ними не получится, то с "Барселоной". А уже потом – с "Челси", "Манчестер Юнайтед" и так далее", – сказал Ди Марцио.

В этом сезоне норвежец провел 16 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948804-erilng-holand-zayavil-chto-ne-gorit-zhelaniem-igrat-v-anglii/