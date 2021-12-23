Серхио Рамос уже во второй игре чемпионата Франции получил красную карточку

Серхио Рамос (в белом). Фото: JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP via Getty Images

Испанскому защитнику ПСЖ Серхио Рамосу понадобилось всего две игры, чтобы заработать первую красную карточку в чемпионате Франции, сообщает NUR.KZ.

Удаления Рамоса произошло в игре против "Лорьяна". Испанец вышел на поле в начале второго тайма и 36 минут ни на ком грубо не фолил. Первый "горчичник" он получил за опасную игру в чужой штрафной, когда в его выставленные шипы врезался игрок "Лорьяна".

Спустя четыре минуты нападающий "Лорьяна" пробросил мяч мимо Рамоса и начал его оббегать, однако врезался в бедро испанца и упал. Некоторым болельщикам показалось, что в действиях Рамоса не было умышленности, чтобы сфолить, однако судья посчитал иначе. Защитник увидел перед собой вторую желтую, которая превратилась в красную.

Но даже оставшись в меньшинстве, ПСЖ смог сравнять счет. На 90+1 минуте Мауро Икарди принес парижанам ничью.

Это 27-я красная карточка в карьере футболиста. Ранее он пропустил много матчей из-за травмы и смог принять участие только в одной игре чемпионата Франции против "Сент-Этьена".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948086-serhio-ramos-uzhe-vo-vtoroy-igre-chempionata-frantsii-poluchil-krasnuyu-kartochku-video/