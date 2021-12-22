"Барселона" смогла остановить победную серию "Севильи" (видео)

Севилья - Барселона. Фото: CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images

В 18-м туре чемпионата Испании "Севилья" на своем поле принимала "Барселону". Матч закончился со счетом 1:1, сообщает NUR.KZ.

"Севилья" перед матчем имела серию из трех побед. В ее пользу так же была статистика домашних выступлений: из 8 матчей на своем поле 7 были выиграны и один раз была зафиксирована ничья.

Однако восстанавливающаяся "Барселона" смогла отобрать очки у "Севильи" и даже претендовала на победу.

Каталонцы владели мячом 59% времени и нанесли по воротам соперника 23 удара. Но всего лишь один из них достиг цели, когда Араухо пробил головой после углового.

"Севилья" ответила только 5 ударами и также забила один гол.

"Севилья" набрала 38 очков и занимает второе место, отставая от "Реала" на 5 баллов.

В активе "Барселоны" 28 очков и 7-е место в таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947874-barselona-smogla-ostanovit-pobednuyu-seriyu-sevili-video/