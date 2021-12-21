Глава ФИФА рассказал о финансовой выгоде проведения ЧМ каждые два года

Джанни Инфантино. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино посулил футбольным федерациям рост финансирования за счет проведения чемпионатов мира по футболу каждые два года, сообщает Sports.ru.

Как сообщает ФИФА, два независимых исследования прогнозируют улучшение экономической ситуации для 211 членов ФИФА, если женские и мужские чемпионаты мира будут проводиться раз в два года.

"Независимые эксперты сообщили, что переход на чемпионат мира раз в два года принесет в совокупности дополнительные 4,4 млрд долларов дохода за первый четырехлетний цикл. Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями-членами ФИФА.

Дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА с 6 млн до 25 млн долларов за первый четырехлетний цикл.

Наша цель – помочь сократить разрыв между членами ФИФА и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене", – сказал Инфантино.

Напомним, несколько европейских ассоциаций пригрозили выйти из ФИФА, если будет утверждено проведение чемпионатов мира каждые два года.

Так же свое отрицательное отношение к этой идее высказали футболисты, которые предвидят рост количества матчей в сезоне и, как следствие, повышение усталости и количества травм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947623-glava-fifa-rasskazal-o-finansovoy-vygode-provedeniya-chm-kazhdye-dva-goda/