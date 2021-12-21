Прошло экстренное заседание АПЛ: чемпионат Англии продолжится

Арсенал - Тоттенхэм. Фото: Marc Atkins/Getty Images

В понедельник в Англии прошло экстренное заседание Английской премьер-лиги (АПЛ). Поводом для встречи стала возможная приостановка сезона из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране и среди футболистов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

"Лига также подтвердила своим клубам, что 92 процента игроков и персонала клубов получили одну, две или три дозы вакцинации от COVID-19, при этом 84 процента игроков прошли вакцинацию.

Игроки, получившие одну или две дозы, должны подождать соответствующий период времени, прежде чем получить вторую или повторную вакцинацию", - сообщается на сайте.

Напомним, в последнем туре из-за вспышек заболевания в некоторых клубах было отменено 6 из 10 матчей. Ранее еще 4 игры были перенесены на более поздние сроки.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947622-proshlo-ekstrennoe-zasedanie-apl-chempionat-anglii-prodolzhitsya/