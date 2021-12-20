"Тоттенхэму" присудили техническое поражение в матче Лиги конференций

Лидер "Тоттенхэма" - Харри Кейн. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Футбольный клуб "Тоттенхэм" не сумел выйти в плей-офф Лиги конференций, получив техническое поражение в последнем матче группового этапа, передает NUR.KZ.

Напомним, что встреча против "Ренна" в Лондоне была отменена из-за вспышки коронавируса в стане "шпор". Французский клуб обратился в УЕФА, назвав это решение односторонним.

В итоге дисциплинарный комитет УЕФА постановил, что матч не состоялся по вине "Тоттенхэма". Тем самым команде из Лондона присудили техническое поражение со счетом 0:3.

В результате "Ренн" с первого места (11 очков) вышел в плей-офф. Вторую путевку в еврокубковую весну получил нидерландский "Витесс" (10 очков), а "шпоры" заняли третье место - 7 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947585-tottenhemu-prisudili-tehnicheskoe-porazhenie-v-matche-ligi-konferentsiy/