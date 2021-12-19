Тренер "Барселоны" об игроке: наблюдать за ним - одно удовольствие

Гави, Барселона. Фото: Alex Caparros/Getty Images

"Барселона" в 17-м туре чемпионата Испании обыграла "Эльче" со счетом 3:2. Для каталонской команды это была первая победа в последних четырех матчах, сообщает NUR.KZ.

К 19-й минуте каталонцы вели со счетом 2:0 после голов Жуджлы и Гави. Однако "Барса" едва не упустила победу. "Эльче" во втором тайме за две минуты сравнял счет. Спас "сине-гранатовых" Нико Гонсалес, который отличился на 85-й минуте.

"В ситуации, в которой мы сейчас находимся, эти три очка на вес золота. Думаю, "Барса" сегодня была хороша.

Меня не было в клубе шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет и дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала свое превосходство, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.

Игра Гави потрясает. Он в свои 17 лет уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он устраивает настоящее шоу. Наблюдать за ним – одно удовольствие.

Он часть великолепного поколения – Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абде Эззальзули, Рональд Араухо... С такими игроками "Барсу" в будущем ждет успех", – приводит слова Хави Sports.ru.

После 17 игр "Барселона" набрала 27 очков и занимает 7 место. Отставание от лидирующего "Реала" составляет 15 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947366-trener-barselony-ob-igroke-nablyudat-za-nim-odno-udovolstvie/