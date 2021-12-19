Нападающий получил красную карточку за неправильно пробитый пенальти

Красная карточка. Фото: gettyimages.com

В матче чемпионата Хорватии игрок загребского "Динамо" был удален с поля за то, что издевательски пробил пенальти, пишет Sports.ru.

Динамовцы на протяжении почти всей игры вели у "Истры" 1:0 и получили право на пенальти. К точке подошел Бруно Петкович. Форвард решил, что хитроумно исполнит удар: вместо разбега прошелся пешком, а затем по-пижонски пробил после паузы.

Судья тут же достал желтую, которая стала для Петковича второй. Гол отменили, команда были лишена права пробития пенальти, а нападающему сборной Хорватии в недоумении пришлось покинуть поле.

Cудья ориентировался на современные правила. Пункт 14.2 правил ИФАБ защищает вратарей от пауз в самый последний момент: "Игра останавливается и возобновляется свободным ударом (независимо забит гол или нет), если игрок совершил обманные движения после того, как завершил разбег (при разбеге можно). Судья предупреждает игрока, выполнившего удар".

На 98-й минуте Динамовцы все же смогли сделать счет 2:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947362-napadayuschiy-poluchil-krasnuyu-kartochku-za-nepravilno-probityy-penalti/