Клубы АПЛ призывают остановить чемпионат Англии из-за распространения коронавируса

Челси - Манчестер Юнайтед. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Клубы английской премьер-лиги намерены добиться приостановки чемпионата из-за резкого роста числа заражений COVID-19 в командах, пишет Sports.ru.

Чтобы справиться со вспышками коронавируса, клубы предлагают приостановить розыгрыш АПЛ до Нового года.

Руководство премьер-лиги проинформировано о том, что рост числа заражений связан с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Возможен вариант с приостановкой матчей до 8-9 января, когда должны состояться матчи 3-го раунда Кубка Англии, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Если АПЛ пойдет на приостановку сезона, то будут перенесены матчи четырех туров. Предлагается возобновить розыгрыш турнира 15 января.

Напомним, что из-за вспышек заболеваний в ряде команд уже было перенесено пять матчей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947239-kluby-apl-prizyvayut-ostanovit-chempionat-anglii-iz-za-rasprostraneniya-koronavirusa/