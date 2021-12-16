Экс-футболист сборной Казахстана подрался на футзальном матче (видео)

Мурат Тлешев. Фото: vesti.kz

Во время матча любительского чемпионата Казахстана среди игроков старше 35 лет произошла драка, в которой поучаствовал экс-игрок сборной страны Мурат Тлешев, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Intagram sportilinet.

"Бывший форвард сборной Казахстана Мурат Тлешев ударил сопернику в челюсть.

У "Первого тренера" красные карточки получили Тлешев и экс-защитник сборной Антон Чичулин, у карагандинской "Биосферы" - бывший дублер "Шахтера" Андрей Миронов.

Матч доиграли, победила "Биосфера" - 4:2, причем последний гол у карагандинцев забил бывший защитник сборной Александр Кислицын на 39-й минуте", - сообщил sportilinet.

Напомним, Мурат Тлешев провел за сборную Казахстана 8 игр, в которых отметился одним голом. Нападающий выступал за ряд отечественных клубов, в том числе "Женис", "Иртыш", "Актобе", "Тараз", "Жетысу", "Атырау". Является трехкратным чемпионом Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947233-eks-futbolist-sbornoy-kazahstana-podralsya-na-futzalnom-matche-video/