Футбольный клуб "Атырау" оригинально представил нового главного тренера (видео)

Константин Горовенко. Фото: shakhter.kz

ФК "Атырау" определился с новым главным тренером команды, передает NUR.KZ.

Им стал казахстанский специалист Константин Горовенко. Также в тренерский штаб "нефтяников" вошли Юрий Новиков (тренер вратарей) и Денис Мамонов (помощник главного тренера).

К слову, "Атырау" оригинально представил нового главного тренера, выложив переписку в WhatsАpp.

Отметим, что в нынешнем году Константин Горовенко вывел "Мактаарал" в Премьер-лигу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946929-futbolnyy-klub-atyrau-originalno-predstavil-novogo-glavnogo-trenera-video/