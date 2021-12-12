Роналду принес победу МЮ над "Норвичем", а "Челси" в добавленное время дожал "Лидс" (видео)

Криштиану Роналду. Фото: Alex Pantling/Getty Images

"Манчестер Юнайтед" под руководством нового главного тренера выиграл второй матч в АПЛ. В субботу со счетом 0:1 в гостях был обыгран "Норвич". Единственный гол на счету португальского форварда "Криштиану Роналду", сообщает NUR.KZ.

Последние успехи МЮ позволили ему подняться на 5-ю строчку и догнать по очкам "Вест Хэм", который, правда, имеет игру в запасе.

"Челси" едва не оступился в игре с "Лидсом". Сначала "синие" оказались в роли догоняющих после гола на 28-й минуте, но смогли отыграться и выйти вперед. А затем Гельхардт из "Лидса" сравнял счет (2:2) за 7 минут до конца матча. "Аристократов" спас защитник Антонио Рюдигер, заработавший второй за матч пенальти, который успешно реализовал Жоржиньо.

Лидером чемпионата остается "Манчестер Сити", который выиграл матч у "Вулверхэмптона" 1:0. "Ливерпуль" и "Челси" идут следом с небольшим отставанием.

Таблица АПЛ после 16 туров. Скриншот: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946535-ronaldu-prines-pobedu-myu-nad-norvichem-a-chelsi-v-dobavlennoe-vremya-dozhal-lids-video/