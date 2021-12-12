Легенда "Ливерпуля" сыграл против бывшего клуба в качестве тренера "Астон Виллы" (видео)

Стиен Джерард (слева), главный тренер "Астон Виллы". Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 16-м туре АПЛ "Ливерпуль" встречался с "Астон Виллой". Команду гостей недавно возглавил экс-игрок "красных", многолетний капитан Стивен Джерард, сообщает NUR.KZ.

"Ливерпуль" превзошел соперника по всем основным компонентам игры. Чаще бил по воротам (20:4), чаще попадал в створ (5:0), больше владел мячом (63% - 37%), подал больше угловых (11:3).

Однако забить хозяевам удалось лишь однажды. На 67-й минте Мо Салах реализовал спорный пенальти, который сам и заработал. Итог встречи 1:0 в пользу "Ливерпуля".

После матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, будет ли Стивен Джеррард в будущем тренировать мерсисайдский клуб.

"Да, думаю, будет. Единственная проблема в том, когда для этого наступит подходящий момент? Мы видели похожую историю с Фрэнком Лэмпардом и "Челси".

У Стиви сейчас все хорошо. Он очень молод как тренер. Когда для него наступит подходящий момент, чтобы приступить к этой работе? И дело не в том, что он не может это делать, а в том, как долго он хочет этим заниматься.

Но я думаю, что это обязательно произойдет. И это будет хорошо для всех.

Я не знаю, что нужно сделать, чтобы стать главным тренером "Ливерпуля". Люди говорят, что нужно побеждать, но я не уверен в этом. Думаю, что есть вещи поважнее, чем просто победы.

Все, что Стиви делал до сих пор, выглядит хорошо и идет абсолютно в правильном направлении", – сказал Клопп.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946531-legenda-liverpulya-sygral-protiv-byvshego-kluba-v-kachestve-trenera-astan-villy-video/