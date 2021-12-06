Видео "настоящего договорняка" в футболе опубликовано в Сети

Матч "Унион Магдалены". Скриншот: twitter.com/Troll__Footbal

Матч второго дивизиона чемпионата Колумбии назван телеграм-каналом Football Regista "настоящим договорняком", сообщает NUR.KZ.

"Поверь мне, посмотрев это видео, ты узнаешь, что такое настоящий договорняк.

Здесь матч второго дивизиона Колумбии. Команда «Унион Магдалена» нуждается в победе, на кону место в высшей лиге. Расклад перед игрой абсолютно не в их пользу. У конкурента "Форталезы" 10 очков, у "Униона" 8.

Игры начались в одинаковое время, и оба фаворита начинают проигрывать. К концу матчей "Форталеза" летела 1-2, а "Унион" 0-1. И вот футболисты "Униона" узнают, что их конкурент проиграл встречу, а у них арбитр добавляет 6 минут.

Дальше начинается полнейший цирк. Сначала "Унион" сравнивает на 95-ой, а на 96-ой минуте происходит этот чудо-гол. По итогу "Унион" побеждает и получает путевку в высший дивизион", - описал видео телеграм-канал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945495-video-nastoyaschego-dogovornyaka-v-futbole-opublikovano-v-seti/