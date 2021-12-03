"Кайрат" усложнил свое положение в Лиге Чемпионов по футзалу (видео)

АФК Кайрат. Фото: instagram.com/afckairat

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов сыграл вничью с французским "Аньер Вилленюв", сообщает NUR.KZ.

"Кайрат", как в первом туре, пропустил первым. Ошибка при передаче в защите вылилась в перехват и пас на дальнюю штангу, где Родригиньо замкнул в пустые ворота.

Затем алматинцы пропустили снова. На этот раз ошибку допустил вратарь Игита. Снова перехват, и результативная контратака.

"Кайрат" отыгрался усилиями Эдсона и Диего. Первый сместился в центр и неотразимо пробил. Второй сумел выбежать 1 на 1 с вратарем и переиграть его.

За 10 минут до конца игры Диего вывел алматинцев вперед, но теперь уже французская команда смогла сравнять счет - 3:3. Больше голов в матче не было, и поединок завершился вничью.

Главный конкурент "Кайрата" по группе российская "Тюмень" обыграла в "ВитЭк" и возглавила группу. Учитывая, что в следующий раунд выходит всего одна команда, "Кайрату" в заключительном туре нужна только победа над "Тюменью".

Группа А после двух туров. Скриншот: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945246-kayrat-uslozhnil-svoe-polozhenie-v-lige-chempionov-po-futzalu-video/