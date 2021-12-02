Фанаты нескольких российских клубов устроят акцию поддержки болельщиков ЦСКА

Фанатские объединения "Спартака", "Ростова", "Крыльев Советов" приняли решение досрочно покинуть стадионы во время ближайших матчей своих команд. Таким образом болельщики решили поддержать своих "коллег" из ЦСКА, сообщает NUR.KZ.
Первыми в знак солидарности с болельщиками ЦСКА выступили спартаковцы. В телеграм-каналах распространялось следующее сообщение.
"Спартаковцы! Как мы уже все знаем, 28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит» были задержаны больше 400 болельщиков красно-синих, среди которых были несовершеннолетние, женщины с детьми. Поклонники армейцев провели в отделениях полиции время до утра, кто-то вернулся домой лишь вечером в понедельник, предварительно отстояв на трибуне после матча 3 часа без права воспользоваться даже туалетом. Десятки болельщиков и вовсе получили запрет на посещение стадионов и денежный штраф без подтверждения правонарушения (камеры удивительным образом не работали).
Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз.
Мы призываем ВСЕХ болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить свое несогласие с происходящим и свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам не только армейцев, но и других клубов, ранее попадавшим в похожие ситуации. ПОКИНУВ ТРИБУНЫ НА 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ахматом", мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. Кроме того, мы полностью откажемся от флагов, двуручников, конторных баннеров и других визуальных атрибутов", - говорится в сообщении.
Аналогичные призывы сделать фанатские объединения "Ростова" и "Крыльев Советов". У последних есть и свои претензии.
"Наш заводящий из-за величайшего преступления 21-го века — снятия маски на трибуне отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана", - привели дополнительный аргумент самарские болельщики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945040-fanaty-neskolkih-rossiyskih-klubov-ustroyat-aktsiyu-podderzhki-bolelschikov-tsska/