Футзальный "Кайрат" стартовал с победы с элитном раунде Лиги Чемпионов (видео)

Футзальный "Кайрат". Фото: instagram.com/afckairat

В первом туре элитного раунда футзальной Лиги Чемпионов алматинский "Кайрат" минимально обыграл "ВитЭн" из Беларуси со счетом 3:2, сообщает NUR.KZ.

Алматинцы первыми пропустили, но через минуту сравняли счет. А на 13-й минуте даже повели в счете. Однако "ВитЭн" так же быстро выровнял цифры на табло. Решающий мяч на 31-й минуте на свой счет записал Чингиз Есенаманов, замкнувший комбинацию ударом в дальний угол.

"Кайрат" 3:1 "ВитЭн"

Голы: Олег Еремин, 2 (0:1)️, Савио, 4 (1:1), Альберт Акбаликов, 13 (1:2), Павел Роговик,14 (2:2), Чингиз Есенаманов, 31 (3:2).

В группе А также борьбу за выход в следующий раунд будут вести французский "Аньер-Вильнев" и российская "Тюмень".

Завтра, 3-го декабря, "Кайрат" сыграет с французской командой, а 5-го числа алматинцы сразятся с "Тюменью".

Из группы выйдет только одна команда.

Футзальный "Кайрат". Фото: instagram.com/afckairat

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945018-futzalnyy-kayrat-startoval-s-pobedy-s-elitnom-raunde-ligi-chempionov-video/