Фото Роналду в трусах вывели на экран организаторы "Золотого мяча"

Фото Дрогба и Роналду на церемонии вручения "Золотого мяча". Фото: twitter.com/messi30Goat_

Болельщики обвинили организаторов «Золотого мяча» в неуважении к Роналду из-за фотографии, выведенной на большой экран во время церемонии, сообщает Lenta.ru.

Во время торжественного мероприятия организаторы вывели на экран совместную фотографию Роналду и ведущего церемонии Дидье Дрогба. На снимке, ставшем обложкой одного из выпусков журнала Vanity Fair, мужчины позируют в нижнем белье.

Болельщики стали выказывать негодование данным кадром.

"Невероятное неуважение — показать такое во время церемонии",

"Уровень неуважения просто тревожный",

"Уровень ненависти просто не укладывается в голове".

"Зачем вы это сделали?" — задал вопрос со сцены Дрогба. В это время сидевшие в зале футболисты Роберт Левандовски, Лионель Месси и Килиан Мбаппе смеялись.

Роналду занял в голосовании шестое место. Футболист не приехал на церемонию и обвинил главного редактора France Football во лжи. Форвард опроверг слова журналиста, который рассказал о цели португальца получить больше "Золотых мячей, чем Лионель Месси. Роналду подчеркнул, что прежде всего ориентируется на командные достижения и хочет быть примером для подрастающего поколения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944828-foto-ronaldu-v-trusah-vyveli-na-ekran-organizatory-zolotogo-myacha/