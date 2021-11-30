Вратарь симулировал травму, чтобы судья удалил его одноклубника (видео)

Удаление игрока "Викинга". Фото: t.me/fmems/

В чемпионате Норвегии по футболу произошел абсурдный инцидент. Голкипер клуба "Викинг" вступил в перебранку со своим защитником и картинно упал, чтобы судья удалил одноклубника, сообщает NUR.KZ.

Конфликт между одноклубниками произошел в игре "Викинга" против "Кристиансунна". К тому моменту "Викинг" выигрывал 2:3 и старался сохранить счет.

После подачи с фланга, которая ушла за лицевую линию, голкипер Гуннарсон решил высказать претензии защитнику Брекало. Сначала они толкнули друг друга в грудь, потом Брекало сделал это еще раз, и Гуннарсон картинно схватился за лицо, изображая удар.

Рефери матча решил удалить Брекало.

К счастью игроков "Викинга" играть в меньшинстве им пришлось несколько секунд. Эпизод произошел на 90+5 минуте при том, что судья компенсировал всего четыре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944751-vratar-simuliroval-travmu-chtoby-sudya-udalil-ego-odnoklubnika-video/