Составлен рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: sports.ru

Составлен рейтинг топ-10 самых дорогих футболистов с казахстанским паспортом по данным портала Transfermarkt, передает Sports.kz.

Лидером рейтинга остается полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов, его ресурс оценивает в 3,5 миллионов евро. На второй строчке первый казахстанец, кто смог сыграть за "Милан" - Александр Меркель. Тройку же замыкает лидер алматинского "Кайрата" Нуралы Алип, его портал оценивает в 1,7 миллионов евро.

Последние два места десятке самых дорогих занимают наши сборники — защитник костанайцев Сергей Малый и форвард астанчан Абат Аймбетов.

Рейтинг стоимости казахстанских игроков. Фото: sports.kz

Также составлен рейтинг футболистов из казахстанской премьер-лиги, которые больше всего выросли в цене.

550 тысяч евро прибавил нападающий "Кайрата" Артур Шушеначев. На 0,5 млн подорожал его партнер по атаке Хосе Канте. Кроме них, в рейтинге еще три кайратовца - Оганесян, Алыкулов и Баньяк.

"Тобол" представлен тремя игроками - Аманович, Сергеев и Каиров. Все вместе они стали дороже на 0,7 млн евро.

Защитник "Астаны" Эбонг подорожал на 250 тысяч и оценивается в 1 млн, а его одноклубник Шимунович прибавил в цене 200 тысяч и дорос до 0,9 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944730-sostavlen-reyting-samyh-dorogih-kazahstanskih-futbolistov/