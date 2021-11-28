Титулованный защитник теряет семью, потому что изменил с футболисткой

Кейра Амрауи, футболистка ПСЖ. Фото: instagram.com/kheirahamraoui

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Франции Эрик Абидаль получил уведомление от жены о начале бракоразводного процесса. Причиной распада семьи стала измена, сообщает "НВ Спорт".

По информации источника, Абидаль признался своей жене Хайет, что изменил ей с футболисткой ПСЖ Кейрой Амрауи.

Сообщается, что у 42-летнего француза был роман с Амрауи, когда тот занимал должность спортивного директора "Барселоны", а Кейра выступала за женскую команду каталонцев.

Сейчас Амрауи выступает за ПСЖ и недавно на нее было совершено нападение. Неизвестные вытащили 31-летнюю женщину из автомобиля и начали наносить ей удары по ногам железными прутьями, после чего скрылись с места нападения.

В атаке на футболистку ПСЖ подозревали ее одноклубницу Аминату Диалло, но позже стало известно, что нападение на Амрауи в качестве мести за измену могла организовать жена Абидаля.

Француз женат на Хайет с 2007 года. Пара воспитывает трех детей.

Жизнь Эрика Абидаля и раньше была полна необычными событиями. В 2009 году мир поразила эпидемия свиного гриппа - заболевания, способного вызывать у людей вирусную пневмонию. В отличие от COVID-19, вирус А/H1N1 не повлек за собой отмен и переносов спортивных мероприятий, хотя в отдельных случаях некоторые матчи пришлось отложить на более поздний срок. Когда пандемию удалось взять под контроль и казалось, что бояться больше нечего, Абидаль каким-то образом сумел подхватить инфекцию. К счастью, врачи "Барсы" сразу изолировали француза, не дав заразе распространиться дальше.

Спустя всего полтора года Эрик услышал страшные слова - рак печени.

Партнеры по команде, болельщики "Барселоны", даже соперники - все старались как-то поддержать Эрика. Его жене приходили сотни сообщений, кампанию солидарности в честь Абидаля поддержали Дэвид Бекхэм, Франческо Тотти, Самюэль Это'О, Уэйн Руни и многие другие. Все верили в лучшее и надеялись, что Эрик переживет операцию - мало кто тогда думал о возвращении француза на поле.

Одним из тех, кто был уверен в будущем Абидаля, был хирург, оперировавший его. "Увидимся на "Уэмбли" - таковы были первые слова, которые Эрик услышал от него, очнувшись от наркоза. До финала Лиги чемпионов в Лондоне оставалось еще два месяца и несколько стадий плей-офф.

28 мая 2011 года Пеп Гвардиола называл состав на финальную игру с "Манчестер Юнайтед". Когда среди 11 человек оказалось имя Абидаля, но не оказалось капитана "Барсы" Карлеса Пуйоля, шок испытал лишь один человек - сам Эрик.

Через три года Эрику стало хуже, понадобилась трансплантация печени. Партнер француза по "Барселоне" Дани Алвес даже собирался стать донором, но Абидаль отказался принять его помощь, поскольку опасался, что эта операция может повредить карьере бразильца.

В 2017 году Абидаль вернулся в "Барселону", став послом клуба, а затем работал техническим и спортивным директором "сине-гранатовых", где и встретился с Кейрой Амрауи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944291-titulovannyy-zaschitnik-teryaet-semyu-potomu-chto-izmenil-s-futbolistkoy/