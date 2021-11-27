Женская сборная Казахстана по футболу потерпела пятое поражение подряд в отборе ЧМ-2023

Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Женская сборная Казахстана по футболу вновь уступила в квалификации чемпионата мира-2023, передает NUR.KZ.

На сей раз подопечные Калояна Петкова проиграли в гостях команде Франции, пропустив шесть безответных мячей.

Голы забивали: Вивиан Ассейи, Дельфин Каскарино, Мари-Антуанетта Катото, Ева Периссе, Валери Говен (с пенальти) и Кенза Дали.

Тем самым команда Казахстана потерпела пятое поражение подряд в отборе ЧМ-2023 и занимает пятое место в группе I.

Также наши футболистки не могут выиграть в официальных встречах с 2018 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944238-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-poterpela-pyatoe-porazhenie-podryad-v-otbore-chm-2023/