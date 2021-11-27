Швейцарский тренер отправил шоколадки футболистам соперников (видео)

Мурат Якин отправляет шоколадки футболистам Северной Ирландии. Фото: twitter.com/nati_sfv_asf

Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Марат Якин отправил целую коробку с шоколадками футболистам сборной Северной Ирландии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter сборной.

Сборная Северной Ирландии была в одной отборочной группе вместе со швейцарцами и по итогам двух матчей отобрала у них два очка (2:0, 0:0). Однако Якин решил наградить ирландцев совсем за другую игру.

В последнем туре Северная Ирландия принимала на своем поле Италию и сумела отстоять ничью 0:0. В результате в итоговой таблице Швейцария заняла первое место и получила прямую путевку на чемпионат мира в Катар, а Италии со второго места предстоит сыграть в стыковых матчах, где одним из соперников может стать сборная Португалии.

Героизм североирландских футболистов и решил вознаградить Якин, отправив им швейцарский шоколад общим весом в 9,3 кг.

"93 минуты без пропущенных мячей против чемпионов Европы сборной Италии. Сладкое спасибо", - подписал посылку тренер, оценив каждую минуту без гола в 100 грамм шоколада.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944213-shveytsarskiy-trener-otpravil-shokoladki-futbolistam-sopernikov-video/