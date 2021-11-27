Российская файтерша пошутила над "казахским этикетом" Дамира Смагулова

Дамир Исмагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Российская файтерша Марина Мохнаткина провела тренировку с казахским бойцом UFC Дамиром Исмагуловым. Девушка отметила "пунктуальность" партнера, передает Sports.kz.

Файтерша опубликовала сторис на своей странице Instagram, в котором в шутку оправдала опоздание Исмагулова на тренировку.

«Правила этикета у казахов...это опаздывать», — подписала публикацию Мохнаткина.

Дамир не остался в долгу и написал: "Мы не опаздываем, мы просто ждем, когда вы будете уставшие". И добавил подмигивающий эмодзи.

Дамир Исмагулов и шутки про "этикет". Фото: instagram.com/ismagulov_damir

Напомним, что российский файтер с казахскими корнями должен был провести бой 30-го октября в Абу Даби против Магомеда Мустафаева (14-4), однако поединок не состоялся после того, как Исмагулов провалил взвешивание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1944211-rossiyskaya-faytersha-poshutila-nad-kazahskim-etiketom-damira-smagulova/