В Италии установили памятник Марадоне

Памятник Марадоне. Фото: Gianluka Madonna\Napoli Today

В Неаполе состоялось открытие памятника легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, передает Isport.ua.

Церемонию открытия приурочили к первой годовщине смерти именитого спортcмена.

Статую представили на площади перед домашним стадионом Наполи. В ближайшие недели местные власти определят, где памятник будет установлен на постоянной основе.

Автором статуи аргентинца является скульптор Доменико Сепе. На церемонии, помимо сотен фанатов, также присутствовали сын футболиста Диего Армандо Марадона-младший и нынешний президент Наполи Аурелио Де Лаурентис.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности. Он выступал за Наполи с 1984 по 1991 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944210-v-italii-ustanovili-pamyatnik-maradone/