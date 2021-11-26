Футболист Ибрагимович продемонстрировал свои навыки в тхэквондо

Златан Ибрагимович. Фото: Giampiero Sposito/Getty Images

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович выложил видео в Instagram, где показал отличную растяжку, передает NUR.KZ.

40-летний футболист похвастался навыками в тхэквондо, подписав видео: "Ты должен быть бесформенным, как вода".

Напомним, что в 2010 году Златан Ибрагимович получил черный пояс по тхэквондо.

В текущем сезоне шведский нападающий забил 5 голов за "Милан" в 10 играх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944148-futbolist-ibragimovich-prodemonstriroval-svoi-navyki-v-thekvondo/