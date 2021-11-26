Натурализовать трех бразильцев собралась сборная Италии по футболу

Луис Фелипе. Фото: twitter.com/Inter_Beneamata

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что работает над натурализацией трех бразильских игроков. Это защитники Ибаньес и Луис Фелипе и нападающий Жоау Педро, сообщает NUR.KZ со ссылкой на aw-journal.com.

Роджер Ибаньес, 23-летний защитник, сделал себе имя в Риме, выступая за "Рому". В текущем сезоне на счету Ибаньеса 19 игр и три забитых мяча под руководством Жозе Моуринью.

Луис Фелипе защищает цвета другого римского клуба "Лацио". Он никогда не выходил на поле за бразильскую сборную, хотя дважды играл за олимпийскую сборную. В 2019 году, получив двойное гражданство, игрок был вызван Луиджи ди Багио в сборную Италии до 21 года, но он отказался от предложения, так как предпочел дождаться возможностей для бразильской команды. Таких шансов не последовало, и два года спустя Федерация футбола Италии надеется, что ее позиция изменилась.

Жоао Педро выступает за Кальяри в качестве нападающего, ему 29 лет. Он выступал за сборную Браззилии в категории до 17 лет, где провел три матча. Помимо бразильского, игрок уже имеет итальянское гражданство, что значительно облегчает процесс натурализации.

Напомним, в настоящее время в составе итальянской команды есть Эмерсон Палмьери, Рафаэль Толой и Жоржиньо в качестве натурализованных бразильских игроков, которые помогли Италии выиграть Евро-2020.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944089-naturalizovat-treh-braziltsev-sobralas-sbornaya-italii-po-futbolu/