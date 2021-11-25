Вагнер Лав забил гол в прощальном матче за "Кайрат" в Лиге конференций

Футболисты "Кайрата" поздравляют Вагнера Лава. Фото: instagram.com/f.c.kairat

"Кайрат" провел пятый матч в рамках группового этапа Лиги конференций. Алматинский клуб снова ушел с поля без победы. Приехавший в гости "Базель" обыграл хозяев со счетом 2:3, сообщает NUR.KZ.

Перед матчем легионер "Кайрата" Вагнер Лав сообщил, что это его последняя игра на "Центральном" стадионе Алматы. Бразилец достойно отметил это событие, открыв счет в матче. На 23-й минуте Лав замкнул прострел у дальней штанги.

Болельщики подготовились к прощанию с бразильцем и оформили баннер со словом "спасибо" на трех языках.

Под занавес первого тайма "Базель" сравнял счет - с пенальти отличился Артур.

Во второй половине Курбан Бердыев произвел тройную замену. И вышедший на поле Камо Оганесян первым же касанием вывели "Кайрат" вперед - 2:1.

К сожалению, гости снова сумели сравнять счет, а затем и вовсе выти вперед.

Как итог, победа "Базеля" со счетом 2:3.

После пяти игр "Кайрат" занимает последнее место в группе, набрав одно очко. В заключительном туре 9 декабря алматинцы сыграют в гостях с "Омонией".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943997-vagner-lav-zabil-gol-v-proschalnom-matche-za-kayrat-v-lige-konferentsiy/