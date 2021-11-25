Вагнер Лав: казахстанский футбол заслуживает лучшего качества

Вагнер Лав. Фото: twitter.com/fc_kairat

Бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав, у которого в декабре истекает контракт с клубом, заявил, что не собирается вешать бутсы на гвоздь. Также он оценил уровень Казахстанской премьер-лиги, в которой провел 1,5 года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт клуба.

— Какой главный момент отметите для себя во время выступления в Казахстане?

— Я тепло был принят в "Кайрате" и в Казахстане. Для меня было приятно выступать в форме "Кайрата" и добиться чемпионского титула. Я всегда старался отдаваться по максимуму за команду.

— Вы забили 24 гола. Какой из них самый любимый?

— В первую очередь счастлив, что удалось забить столько голов. Считаю, что самый важный гол я забил в ворота "Ордабасы", когда мы стали чемпионами.

— Где мы вас увидим в дальнейшем?

— Хочу сказать спасибо тренеру за теплые слова. Для меня было приятно и интересно работать с ним. Он очень хорошо понимает футбол, и игроки каждый день учатся у него чего-то новому. Я уверен, если Курбан Бекиевич останется, то клуб будет делать еще шаги вперед.

На меня выходили некоторые клубы. Пока я хочу вернуться в Бразилию, побыть с детьми и мамой. Вы еще услышите обо мне. Я еще намерен и дальше играть в футбол.

— Как бы вы описали Казахстанскую Премьер-Лигу?

— Я вижу, что у Лиги есть потенциал. По-моему мнению, Федерация могла бы больше содействовать в организации, улучшить инфраструктуры, поля. Я считаю. что казахстанский футбол заслуживает лучшего качества.

Напомним, Вагнер Лав стал игроком "Кайрата" в июне 2020 года. Бразилец сделал себя имя выступлениями за московский ЦСКА, с которым завоевал Кубок УЕФА, а также трижды стал чемпионом России. Кроме того, бразилец успел поиграть за "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ".

Лав провел 20 матчей за сборную Бразилии, в которых отметился 4 голами. Футболист дважды выигрывал Копа Америка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943959-vagner-lav-kazahstanskiy-futbol-zasluzhivaet-luchshego-kachestva/