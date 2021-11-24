"Челси" в Лиге Чемпионов разгромил "Ювентус" и возглавил группу (видео)

Хадсон-Одои из Челси поразил ворота Ювентуса. Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Лондонский клуб взял убедительный реванш у "Ювентуса" за поражение во втором туре в Турине. Тогда итальянцы выиграли 1:0, а теперь "Челси" разгромил соперника 4:0, сообщает NUR.KZ.

Наставник "Челси" Томас Тухель уже несколько матчей начинает игру без нападающих. Оба форварда (Ромелу Лукаку и Тимо Вернер) в конце октября получили травмы и только идут на поправку. Однако отсутствие нападающих не сказывается на атакующих действиях "аристократов". Полузащитники и защитники "Челси" стабильно поражают ворота соперников.

"Ювентусу" в первом тайме забил 22-летний защитник Трево Чалоба. На 55-й минуте его 21-летний коллега по амплуа Рис Джеймс сделал счет 2:0. Также 21-летний полузащитник Хадсон-Одои сделал счет разгромным.

Только в конце матча Тухель выпустил нападающего Тимо Вернера, который сделал вечер "Ювентуса" еще более грустным.

"Челси" догнал "Ювентус" в таблице по количеству очков, однако за счет личной встречи англичане расположились на первом месте.

В другом матче группы "Зенит" на последней минуте встречи сравнял счет в игре с "Мальме" - 1:1.

Таблица группы H после 5-го тура. Скриншот: flashscore.kz

В группе Е "Бавария" одержала победу над "Динамо" (Киев). Это пятый успех в пяти матчах Лиги Чемпионов. "Барселона" сыграла 0:0 с "Бенфикой". Испанцы и португальцы заочно разыграют вторую путевку в плей-офф турнира. "Барса" имеет два очка преимущества, но ей играть против "Баварии" в гостях. А "Бенфика" на своем поле примет "Динамо".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943614-chelsi-v-lige-chempionov-razgromil-yuventus-i-vozglavil-gruppu-video/