Без Сульшера лучше: МЮ одержал первую за четыре матча победу (видео)

МЮ празднует гол. Фото: Eric Alonso/Getty Images

"Манчестер Юнайтед" провел первый матч после увольнения главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. "Красные дьяволы" одержали победу в гостях в Лиге Чемпионов над испанским "Вильярреалом", сообщает NUR.KZ.

Исход поединка был определен в самой концовке матча. Сначала на 78-й минуте Роналду перебросил через вратаря. А на 90-й минуте Джейдон Санчо, купленный летом за 85 млн евро, забил первый гол за МЮ.

После победы МЮ набрал 10 очков и гарантировал себе первое место в группе. Вторую путевку в очном матче разыграют "Аталанта" и "Вильяррел". Итальянцы, кстати, сыграли 3:3 с "Янг Бойз".

Для МЮ победа над "Вильярреалом" стала первой в четырех матчах. До этого команда дважды проиграла (Уотфорду - 4:1, Манчестер Сити - 2:0), и один раз сыграла вничью (Аталанта - 2:2).

Командой руководил бывший игрок клуба Майкл Кэррик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943612-bez-sulshera-luchshe-myu-oderzhal-pervuyu-za-chetyre-matcha-pobedu-video/