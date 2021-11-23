Футболист Вагнер Лав покинет "Кайрат"

Вагнер Лав. Фото: twitter.com/fc_kairat

Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав объявил об уходе из команды, передает пресс-служба алматинского клуба.

Действующий контракт 37-летнего футболиста заканчивается в декабре. Стороны приняли решение не продлевать его.

Таким образом, предстоящий матч с "Базелем" в Лиге конференций станет последним для бразильца в Алматы.

Напомним, что Вагнер Лав присоединился к "Кайрату" в прошлом сезоне. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Казахстана, а в нынешнем году стал бронзовым призером.

Всего за алматинскую команду бразильский нападающий забил 24 гола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943607-futbolist-vagner-lav-pokinet-kayrat/