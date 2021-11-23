Помощница Абрамовича признана лучшим футбольным менеджером Европы

Петр Чех и Марина Грановская. Фото: Clive Howes/Chelsea FC via Getty Images

Директор лондонского "Челси", россиянка Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии популярного итальянского издания Tuttusport, пишет "Газета.ру".

В материале Tuttosport ее называют архитектором "Челси" и королевой английского футбола. Итальянское издание отмечает, что "Челси" на данный момент является одним из самых коммерчески успешных клубов Европы, плюс об эффективной работе руководства клуба говорит победа в последней Лиге чемпионов, в финале которой лондонцы обыграли "Манчестер Сити".

Грановская родилась в России, но имеет двойное (+Канада) гражданство. В 1997-м она закончила МГУ с отличием и начала работать в "Сибнефти", которой тогда управлял Роман Абрамович.

С тех пор Грановская помогает Абрамовичу во многих вопросах в качестве старшего советника, а в 2010 году стала официальным представителем владельца клуба на советах директоров "Челси". В 2014 году она официально стала главным операционным директором клуба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943413-pomoschnitsa-abramovicha-priznana-luchshim-futbolnym-menedzherom-evropy/