"Кайрат" опроверг баснословную зарплату Курбана Бердыева

Курбан Бердыев. Фото: fckairat.com

Футбольный клуб "Кайрат" опубликовал заявление, касающееся слухов о зарплате главного тренера команды Курбана Бердыева, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.

Как ранее писал сайт Metaratings.ru, зарплата специалиста составляет 600 тысяч долларов в год. "Это самый высокооплачиваемый тренер в КПЛ с большим отрывом", - сообщило издание.

"В средствах массовой информации и других источниках появилось сообщение о заработной плате главного тренера ФК "Кайрат" Курбана Бердыева.

Футбольный клуб «Кайрат» официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности, а также считает, что публиковать точный заработок специалиста некорректно в связи с конфиденциальностью условий трудового договора.

Просим болельщиков и представителей СМИ обращать внимание на официальную информацию и быть далекими от сообщений, несущих вред имиджу алматинского клуба", - гласит заявление ФК "Кайрат".

Напомним, Курбан Бердыев возглавил "Кайрат" в августе 2021 года. Команда завершила чемпионат на третьем месте и вышла в финал Кубка Казахстана по футболу.

Также алматинцы завоевали право участвовать в Лиге конференций УЕФА, где потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943286-kayrat-oproverg-basnoslovnuyu-zarplatu-kurbana-berdyeva/