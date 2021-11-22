Во Франции болельщик запустил бутылкой в голову футболисту "Марселя" (видео)

Лион - Марсель. Фото: Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport via Getty Images

Французские фанаты сорвали матч между "Лионом" и "Марселем". На третьей минуте в голову нападающего гостей Дмитри Пайета прилетела бутылка, когда он собирался подавать угловой, сообщает Sports.ru.

Удар от пластиковой бутылки с водой пришел в район уха.

Игроку несколько минут оказывали медицинскую помощь. После этого арбитр Рудди Буке увел команды с поля. Спустя час судья предложил продолжить матч.

Диктор по стадиону объявил: "Это был отдельный инцидент. Человек задержан. Игра возобновится. Но при первом же инциденте матч будет остановлен. Мы рассчитываем на вас".

"Лион" вышел на поле разминаться и был готов продолжать, но «Марсель» отказался.

Пайет уже не в первый раз становится мишенью для болельщиков. В матче третьего тура между "Ниццей" и "Марселем" фанаты "Ниццы" еще до перерыва забросали его мусором. На 75-й минуте Пайет не выдержал и бросил бутылку обратно на трибуну. В ответ фанаты выбежали на поле. Несколько игроков «Марселя» бросились навстречу толпе, вставая на защиту Пайета.

Ассистент Сампаоли – Хорхе Десио – даже ударил фаната "Ниццы" по лицу. Обе команды ушли в раздевалки, а президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер уговорил болельщиков покинуть поле. "Марсель" в том случае тоже отказался продолжать, матч переиграли 27 октября в Труа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943236-vo-frantsii-bolelschik-zapustil-butylkoy-v-golovu-futbolistu-marselya-video/