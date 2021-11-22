"Интер" нанес "Наполи" уникальное поражение (видео)

Интер - Наполи. Команды не щадили друг друга. Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

"Наполи" до воскресенья оставался единственным клубом Европы из топ-5 чемпионатов, который в текущем сезоне не проигрывал в национальном чемпионате. "Интер" Симоне Индзаги сломил этот последний неприступный бастион, сообщает NUR.KZ.

Матч для "Наполи" начинался хорошо. На 17-й минуте Зелиньски зрячим ударом из-за штрафной поразил верхний угол ворот Хандановича. "Интеру" понадобилось всего 7 минут, чтобы отыграться - пенальти реализовал Чалханоглу.

Первый тайм "нерадзури" завершили победителями - на 44-й минуте срезал мяч головой после углового, и тот успел пересечь линию, прежде чем вратарь выбил его из ворот.

Лаутаро Мартинес довел счет до 3:1. А Дрис Мертенс роскошным дальним ударов в "девятку" поставил точку в матче.

Андрей Шевченко провел первый матч в роли главного тренере "Дженоа". Перед украинцем стоит задача спасти клуб от вылета в Серию В. К сожалению, Жозе Моуриньо испортил Шевченко дебют. "Рома" в концовке матча дожала хозяев и выиграла 0:2.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943229-inter-nanes-napoli-unikalnoe-porazhenie-video/