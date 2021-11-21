"Шахтер" обыграл чемпиона страны в Кубке Казахстана по футболу (видео)

ФК "Шахтер". Фото: vk.com/fcshakhter

В воскресенье в Костанае прошел ответный полуфинальный матч Кубка Казахстана между "Тоболом" и "Шахтером". Карагнадинцы и во второй игре обыграли новоиспеченных чемпионов страны, сообщает NUR.KZ.

Первый матч "Шахтер" выиграл со счетом 5:2, поэтому костанайцам необходимо было сотворить небольшое чудо, чтобы отыграть три мяча. Однако хозяева, судя по игре, решили завершить сезон полуфиналом. При первом голе левый защитник Роман Асранкулов не особо старался блокировать Павла Назаренко, который без проблем замкнул навес с фланга.

Второй гол на 39-й минуте окончательно похоронил надежды "Тобола", отставание которого по сумме двух матчей увеличилось до пяти голов.

Счет 0:2 в пользу гостей сохранился до конца игры. "Шахтер" переиграл "Тобол" не только по счету, но по активным действиями в атаке. Карагандинцы чаще били по воротам (11 против 6) и чаще попадали в створ (8 против 2).

В финале, 28 ноября, "Шахтер" сыграет с "Кайратом". Матч пройдет в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943215-shahter-obygral-chempiona-strany-v-kubke-kazahstana-po-futbolu-video/