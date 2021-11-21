Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем

Серхио Агуэро (в центре). Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро вынужден завершить профессиональную карьеру, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, на следующей неделе аргентинский форвард публично выступит на пресс-конференции, где заявит о своем решении.

30 октября на 38-й минуте матча с "Алавесом" Агуэро схватился за грудную клетку. После чего покинул поле самостоятельно. Сообщалось, что нападающий уезжал со стадиона уже на машине скорой помощи.

"Барселона" уже ранее сделала официальное заявление, в котором сообщила, что аргентинец прошел диагностику и пропустит около трех месяцев.

В июле 2021 года вступил в силу контракт Агуэро с клубом из Испании. За это время он принял участие в пяти матчах и один раз сумел отличиться. До этого он на протяжении 10 сезонов защищал цвета "Манчестер Сити".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943168-aguero-zavershit-kareru-iz-za-problem-s-serdtsem/