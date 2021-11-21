Месси забил первый гол за ПСЖ в чемпионате Франции (видео)

Лионель Месси. Фото: Xavier Laine/Getty Images

В 14-м туре чемпионата Франции по футболу произошло долгожданное событие - первый гол форварда ПСЖ Лионеля Месси, сообщает NUR.KZ.

На 87-й минуте получил пас от Мбаппе, сместился к центру, и не входя в штрафную, дальним ударом поразил ворота "Нанта".

Это первый гол Месси за ПСЖ в чемпионате Франции. Он состоялся в шестой игре нападающего.

Ранее аргентинец забивал за ПСЖ в Лиге Чемпионов.

"Я в восторге от первого гола, я очень хотел его забить. У меня были моменты и в этой игре, и в предшествующих.

Я очень рад первому голу в Лиге 1, несмотря на то, что я уже забивал в Лиге чемпионов", – сказал Месси после матча, пишет Sports.ru.

Сам матч ПСЖ выиграл со счетом 3:1, хотя и испытал трудности по ходу игры. На 65-й минуте при счете 1:0 красную карточку заработал голкипер Кейлор Навас. После этого "Нант" сравнял счет.

Однако парижане в меньшинстве смогли забить два гола и выиграть 3:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943166-messi-zabil-pervyy-gol-za-pszh-v-chempionate-frantsii-video/