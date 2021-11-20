"Кайрат" с общим счетом 6:0 обыграл "Астану" в Кубке страны (видео)

Астана - Кайрат. Фото: instagram.com/f.c.kairat

В Алматы прошел ответный полуфинальный матч Кубка Казахстана по футболу. "Кайрат" разгромил гостей из столицы со счетом 3:0, сообщает NUR.KZ.

"Астана" приехала на игру в усеченном составе. На замене у исполняющего обязанности главного тренера Владимира Ежурова было всего шесть человек. Тем не менее гости продержались первый тайм, сохранив на табло нули.

Первый мяч был забил на 64-й минуте матча. После прострела Жоао Паулу мяч в свои ворота срезал Мейрамбек Калмырза.

За 10 минут до конца игры скидка с фланга нашла в штрафной Хосе Канте, который вторым касанием пробил в угол.

Последний мяч во встрече на свой счет записал Вагнер Лав, умело положивший корпус и пробивший в дальний угол.

По итогам двух встреч "Кайрат" обыграл соперника со счетом 6:0 и вышел в финал Кубка.

Соперником алматинцев, скорее всего станет, карагандинский "Шахтер", который в первом полуфинале обыграл "Тобол" со счетом 5:2. Ответная игра пройдет завтра, 21 ноября.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943156-kayrat-s-obschim-schetom-60-obygral-astanu-v-kubke-strany-video/