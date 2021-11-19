Иордания попросила проверить пол вратаря женской сборной Ирана (видео)

Вратарь женской сборной Ирана Зохре Коудаи. Фото: Talibjan Kosimov/Anadolu Agency via Getty Images

Женская сборная Ирана по футболу оказалась в центре скандала. После игры с Иорданией у соперниц появились предположения, что на воротах стоял мужчина, сообщает Sports.ru.

Желание иорданской стороны узнать пол вратаря Зохре Коудаи обусловлено не просто любопытством. Именно голкипер стал главным действующим лицом матча. Команды разыгрывали право продолжить отборочный этап Кубка Азии. В основное время была зафиксирована ничья. Победитель определялся в серии пенальти. Зохре Коудаи отбила два 11-метровых и принесла Ирану путевку.

Иордания попросила Коудаи пройти медицинский тест по определению пола.

"Поймите, что проверка пола вовсе не обязательна, но за конфедерацией футбола Азии закреплено право расследовать и принимать соответствующие меры, если существуют сомнения в игроке. Мы просим прозрачности. Провести тест группой независимых медицинских экспертов, чтобы выяснить, подходит ли этот игрок и другие футболисты команды Ирана под требования. Вот и все", - опубликовал заявление в Twitter глава футбольной ассоциации Иордании Али бин Аль-Хусейн.

Иранская сторона оперативно отреагировала на заявление.

"Мне очевидно, что это все делается из-за обидного поражения. Мы доверяем Зохре. Наш персонал постоянно обследует гормоны каждого игрока сборной, чтобы избежать подобных проблем. С нашей стороны мы предоставим все необходимые документы, которые пожелает Азиатская конфедерация футбола", – уверенно заявила тренер сборной Марьям Ирандост.

Иран не первый раз попадает в скандал с женской сборной. В 2014-м четыре игрока оказались мужчинами. Федерация футбола не сделала из этого никаких выводов, и следующем году снова нашли мужчин - в этот раз их было восемь.

Тогда в Иране все отрицали. Это не помогло: Федерацию футбола Ирана оштрафовали, а провинившихся игроков пожизненно отстранили от женского футбола.

Женская сборная Ирана по футболу. Фото: middleeast.in-24.com

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942970-iordaniya-poprosila-proverit-pol-vratarya-zhenskoy-sbornoy-irana-video/