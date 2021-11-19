Ана Мария Маркович - профессиональная футболистка, которая владеет модельным бизнесом

Ана Мария Маркович. Фото: instagram.com/anamxrkovic

Хорватка Ана Мария Маркович помимо профессионального футбола занимается модельным бизнесом, передает NUR.KZ.

В европейских СМИ ее часто называют самой красивой футболисткой мира. Неудивительно, что она также хороша в модельном бизнесе.

Выступает Ана за швейцарский "Грассхоппер" на позиции форварда. В этом году Маркович получила приглашение в сборную Хорватии.

За два сезона 22-летняя футболистка успела забить 8 мячей в 20 матчах.

Стоит отметить, что параллельно девушка занимается модельным бизнесом. На страницу Маркович в Instagram подписаны свыше 40 тыс. подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942964-ana-mariya-markovich-professionalnaya-futbolistka-kotoraya-vladeet-modelnym-biznesom/