Чемпионы Европы по футболу упустили шанс попасть на чемпионат мира

Сборная Италии по футболу не смогла обыграть Северную Ирландию: Charles McQuillan/Getty Images

Сборная Италии, победитель Евро-2020, в заключительном туре квалификации чемпионата мира 2022 года не смогла обыграть команду Северной Ирландии, сообщает NUR.KZ.

Матч с Северной Ирландией завершился со счетом 0:0. После потери двух очков в итоговой таблице у Италии стало 16 баллов.

В то же время швейцарцы, главные конкуренты "Скуадры Адзуры", со счетом 4:0 обыграли Болгарию и набрали 18 очков. Таким образом Швейцария завоевала единственную прямую путевку от группы на мундиаль.

Италии после первого упущенного шанса попасть в Катар предстоит использовать второй - стыковые матчи, которые пройдут весной предстоящего года.

Сборная Дании по футболу оставалась единственной командой, которая не теряла очки. Однако в матче с Шотландией это все-таки произошло. Британцы победили со счетом 2:0.

Сборная Англии в последнем ничего не значащем матче поиздевалась над Сан-Марино. В ворота карликового государства влетело 10 мячей, 4 из них на счету форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942329-chempiony-evropy-po-futbolu-upustili-shans-popast-na-chempionat-mira/