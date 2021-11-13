Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела пятое поражение подряд в отборе ЧЕ-2023

Молодежная сборная Казахстана по футболу. Фото: facebook.com/KFFkaz/

Молодежная сборная Казахстана по футболу вновь уступила в квалификации чемпионата Европы-2023, передает NUR.KZ.

На сей раз подопечные Кайрата Нурдаулетова в гостях проиграли команде Шотландии со счетом 1:2.

В составе хозяев отличились Льюис Фиорини и Гленн Миддлтон. У сборной Казахстана гол престижа забил Максим Самородов.

Таким образом, наша национальная дружина потерпела пятое поражение кряду в отборе ЧЕ-2023 и закрепилась на последнем месте в группе I.

Также сборная Казахстана не может победить в официальных встречах больше года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942062-molodezhnaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-poterpela-pyatoe-porazhenie-podryad-v-otbore-che-2023/