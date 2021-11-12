Футболист Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Серхио Агуэро (в центре). Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем, передает football.ua.

Как сообщает AS, у Агуэро была обнаружена серьезная патология, а его лечащие врачи не скрывают пессимизма в отношении продолжения Куном спортивной карьеры.

На данный момент, врачи все еще не могут сказать, насколько долгим окажется лечение игрока, однако в том, что он вряд ли сможет продолжать играть при текущем положении дел уже не сомневаются.

Напомним, что в 12-м туре чемпионата Испании аргентинский нападающий был вынужден покинуть поле из-за дискомфорта в области груди. Как выяснилось позже, у Куна была сердечная аритмия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941991-futbolist-serhio-aguero-mozhet-zavershit-kareru-iz-za-problem-s-serdtsem/