Агуэро выбыл минимум на три месяца из-за проблем с сердцем

Серхио Агуэро (в центре). Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Нападающий "Барселоны" в ближайшие три месяца не сможет выходить на поле, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter клуба.

"Игрок "Барсы" Кун Агуэро прошел диагностическое и терапевтическое обследование под руководством доктора Хосепа Бругада. Игрок не доступен для игр, и в течение следующих трех месяцев будет оценена эффективность лечения, чтобы определить процесс его выздоровления", - сообщила пресс-служба сине-гранатовых.

Напомним, по ходу первого тайма субботней игры с Алавесом (1:1) Агуэро почувствовал дискомфорт в груди. Первичный осмотр врача выявил тахикардию. На 41-й минуте форвард был заменен.

Напомним, летом текущего года во время Евро-2020 проблемы с сердцем возникли у полузащитника сборной Дании. Он без контакта с соперником неожиданно упал на газон. Как потом рассказал врач сборной, Эриксен был в состоянии клинической смерти, и только с помощью дефибриллятора удалось запустить его сердце.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940072-aguero-vybyl-minimum-na-tri-mesyatsa-iz-za-problem-s-serdtsem/