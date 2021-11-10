Кетчуп и майонез: новый тренер "Тоттенхэма" ввел ряд ограничений в еде

Антонио Конте, который неделю назад занял должность главного тренере английского "Тоттенхэма", убрал из рациона питания футболистов некоторые продукты, сообщает Sports.ru.
После одной из тренировок итальянец прямо заявил некоторым футболистам, что у них лишний вес.
Конте ввел обязательный командный обед. Из меню на базе "шпор" убрали тяжелую пищу и сэндвичи, также тренер запретил кетчуп и майонез.
Отныне футболистам будут давать меньше фруктового сока, в блюда будут добавлять меньше подсолнечного и сливочного масла. При этом Конте призвал игроков больше есть фрукты.
Напомним, на вопрос о своей зарплате в 15,5 млн фунтов стерлингов Конте ответил: "Любой, кто приглашает меня, грабит банк".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941604-ketchup-i-mayonez-novyy-trener-tottenhema-vvel-ryad-ogranicheniy-v-ede/