Новый тернер "Тоттенхэма" Конте: Любой, кто приглашает меня, грабит банк

Антонио Конте. Фото: twitter.com/SpursOfficial

Итальянец Антонио Конте, назначенный неделю назад главным тренером "Тоттенхэма", ответил на вопрос о своей зарплате в английском клубе, сообщает Sports.ru.

Ранее стало известно, что "шпоры" будут платить Конте 15,5 миллионов фунтов стерлингов в год (9 млрд тенге по текущему курсу - ред.).

"Моя зарплата – ограбление? Думаю, любой, кто приглашает меня, грабит банк. Ты просто делаешь свою работу. Делать ее хорошо – это правильно. Свою я делаю на топ-уровне, поэтому моя зарплата справедлива.

Борьба за топ-4 – это вызов. Премьер-лига – очень сложный турнир. Мы попытаемся отдавать максимум в каждой игре и хорошо выступать в Лиге конференций", – сказал Конте.

Конте стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров в английской премьер-лиге. На первом месте находится наставник "Манчестер Сити" Пепе Гвардиола, который получает 20 млн фунтов.

На третью строчку сдвинулся наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, чей оклад составляет 15 млн фунтов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941433-novyy-terner-tottenhema-konte-lyuboy-kto-priglashaet-menya-grabit-bank/