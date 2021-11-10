Турецкий судья вернул футболистов на поле, когда те уже принимали душ

Хализ Озкяхья: twitter.com/ajansspor

В матче чемпионата Турции "Газиантепспор" - "Касымпаша" главный рефири матча допустил необычную ошибку - он досрочно отправил футболистов в раздевалки, сообщает "Газета.ру".

К основному времени матча судья Хализ Озкяхья добавил 9 минут. Однако спустя 4 минуты он по ошибке дал финальный свисток.

Озкяхья осознал свою ошибку, когда многие футболисты уже принимали душ, а система VAR была отключена.

Судье пришлось попросить игроков вернуться на поле и доиграть матч. На приглашение футболистов из душа, запуск системы VAR и монтаж каркаса ворот потребовалось примерно 20 минут, после чего матч возобновился. За оставшиеся пять минут встречи команды не забили друг другу голов и сохранился счет 2:0 в пользу хозяев.

А сегодня Озкяхья объявил о завершении карьеры.

"Меня никто не заставлял доигрывать матч. Но уже в судейской стало понятно, что я дал финальный свисток раньше, чем было нужно. На самом деле, я добавлял пять минут и мог во всем обвинить резервного судью, но это не моих принципах. В том случае, если бы мы не доиграли, то федерация могла бы назначить переигровку. Спасибо игрокам, что поняли меня и вернулись на поле.

Я больше не люблю свою работу и не хочу быть в этом хаосе. Нужно менять всю систему и поэтому я решил уйти», — заявил Озкяхья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941392-turetskiy-sudya-vernul-futbolistov-na-pole-kogda-te-uzhe-prinimali-dush/